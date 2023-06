Liveblog zum Ukraine-Krieg Afrikanische Spitzenpolitiker zum Vermittlungsversuch in Kiew und Moskau – Deutschland liefert neue Patriot-Munition

Innenminister besorgt über Desinformationskampagnen zur Ukraine

Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich wegen pro-russischer Desinformationskampagnen und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz fabrizierte Falschmeldungen besorgt gezeigt. Durch die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz, auch Fotos und Videos zu fälschen, bekomme die Desinformation derzeit eine neue Dimension, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Donnerstag am Rande der Innenministerkonferenz in Berlin. „Es ist so einfach geworden, einfach die Unwahrheit zu verbreiten, nicht nur in Worten, sondern auch in Bildern.“



Über Desinformation und hybride Bedrohungen sei in der Runde der Ministerinnen und Minister bereits vor Beginn der offiziellen Sitzungen der Frühjahrskonferenz am Mittwochabend gesprochen worden, sagte Maier. „Wir sind als Demokratien viel stärker verwundbar an dieser Stelle“, sagte er. Denn den Menschen in Deutschland werde eben anders als in Russland nicht von oben angesagt, „was die Wahrheit ist“.