Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen 141 Staaten verurteilen in UN-Vollversammlung russischen Einmarsch in die Ukraine

Die Weltgesundheitsorganisation hat die Einrichtung eines Hilfskorridors zur Versorgung von Zivilisten in der Ukraine gefordert. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Mittwoch, so könne sichergestellt werden, dass Helfer und Hilfsgüter die Menschen in Not erreichten. Eine erste Lieferung medizinischer Güter sollte am Donnerstag in Polen eintreffen.



Die Lieferung umfasst laut Tedros 36 Tonnen Güter für die Traumabehandlung und die Notfallchirurgie zur Versorgung von 1000 Patienten sowie weitere Hilfsgüter zur Deckung des Bedarfs von 150.000 Menschen. Auf die in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gelagerten Hilfsgüter habe die WHO derzeit keinen Zugriff, sagte Tedros, ohne Details zu nennen. Die WHO deutete logistische Probleme angesichts der Kämpfe nach der russischen Invasion am 24. Februar an.



„Es ist dringend notwendig, einen Korridor einzurichten, um sicherzustellen, dass humanitäre Helfer und Hilfsgüter einen sicheren und kontinuierlichen Zugang zu den Menschen in Not haben“, sagte Tedros.