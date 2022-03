Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen 6600 Menschen am Samstag über Fluchtkorridore geflohen – Ukrainischer Sicherheitsrat verbietet Arbeit einiger prorussischer Parteien

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Ukrainerinnen mit einer hohen Polizeipräsenz auf Bahnhöfen vor Menschenhändlern und Sexualstraftätern schützen. „Jeder, der es versucht, die Not der Geflüchteten auszunutzen, sollte wissen: Auf solche Taten reagieren wir mit aller Härte des Gesetzes“, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag“. Niemand dürfe das Leid der Flüchtlinge missbrauchen. „Solche Übergriffe sind zutiefst verachtenswert.“

Es gebe daher massive Polizeipräsenz an den Bahnhöfen, in Uniform und in Zivil, so Faeser. „Alle sind sensibilisiert, jede Gefährdung sofort zu melden und einzuschreiten.“ Die Bundespolizei warnt schon seit längerem vor unseriösen oder kriminellen Angeboten an geflüchtete Frauen aus der Ukraine, die am Berliner Hauptbahnhof eintreffen.