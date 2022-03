Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Agentur: EU schließt sieben russische Banken aus Swift aus – Ukraine hofft auf Vermittlung Chinas

US-Präsident Joe Biden hält in der Nacht seine erste offizielle Ansprache zur Lage der Nation (21 Uhr Ortszeit, 3 Uhr MEZ). Eine wichtige Rolle in der Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington dürfte der Krieg in der Ukraine spielen. Bidens Sprecherin Jen Psaki kündigte an, der Präsident werde unter anderem über seine Bemühungen sprechen, eine weltweite Koalition „für Demokratie und gegen russische Aggression“ aufzubauen. Er werde auch die Bedeutung der Vereinigten Staaten als Führungsmacht unterstreichen, die für Werte und globale Normen eintritt.