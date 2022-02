Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Baerbock: Deutsche in Russland sollen Rückreise in Erwägung ziehen – Verteidigungsminister Schoigu: Abschreckungswaffen alarmbereit

Außenministerin Annalena Baerbock hat deutschen Staatsangehörigen in Russland angesichts des Krieges mit der Ukraine angeraten, eine Ausreise in Erwägung zu ziehen. Man wisse nicht, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickle, sagte die Grünen-Politikerin. Man habe deshalb deutlich gemacht, dass von jedem, der nicht unbedingt in Russland bleiben müsse, „angesichts der Einschränkungen im Flugverkehr Rückreise in Erwägung gezogen werden sollte“. Entsprechend ermögliche man eine Ausreise von Familienangehörigen des Botschaftspersonals.



Das Auswärtige Amt hatte am Sonntag seine Sicherheitshinweise für Russland verschärft. Von Reisen dorthin wird nun abgeraten, vor Reisen nach Südrussland in die Grenzregionen zur Ukraine ausdrücklich gewarnt.