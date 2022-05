Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Baerbock warnt vor Ernährungskrise – Österreich will Gasspeicher Haidach per Gesetz befüllen lassen

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat Deutschland als führend in der Ukraine-Unterstützung in Europa bezeichnet. "Deutschland hat die Vorreiterrolle übernommen", sagte Kuleba am Donnerstag in der ARD. Man sehe eine veränderte Haltung gegenüber Waffenlieferungen und in der Sanktionsdebatte.

Deutschland spielt die erste Geige in Europa Dmytro Kuleba, ukrainischer Außenminister