Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Behörden: Neues Massengrab in Busowa nahe Kiew gefunden – Russland: Haben ukrainischen Militärkonvoi zerstört

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat dem britischen Premierminister Boris Johnson und dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer für ihren Besuch in Kiew gedankt. Das Treffen mit Johnson am Samstag zeige, dass es „keine Hindernisse für die Freiheit“ gebe, sagte er in einer am Abend veröffentlichten Videobotschaft. „Die Führungsrolle Großbritanniens bei unserer Unterstützung, insbesondere im Bereich der Verteidigung, und auch die Führungsrolle in der Sanktionspolitik - sie werden für immer in die Geschichte eingehen.“ Mit Johnson habe er auch über weitere finanzielle und verteidigungspolitische Hilfen für Kiew gesprochen.



Mit Nehammer habe er unter anderem die EU-Perspektive erörtert, sagte Selenski. „Ich habe auch die Zusage gehört, dass Österreich mit seinen Partnern in der Europäischen Union die Sanktionspolitik gegen Russland fortsetzen wird, solange eine wirkliche Sicherheit in unserer Region nicht wieder voll hergestellt ist. Solange Russland nicht all seine Streitkräfte vom ukrainischen Hoheitsgebiet abzieht.“