Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Beobachter: Über 2000 Festnahmen bei Protesten in Russland – Blinken verspricht Unterstützung für Moldau

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wendet sich direkt an die russische Bevölkerung und ruft sie zu Protesten gegen die Invasion der Ukraine auf. „Bürger Russlands! Für Sie ist es nicht nur ein Kampf für den Frieden in der Ukraine! Dies ist ein Kampf für Ihr Land", sagt Selenskyj in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache, bei der er für den Appell von der ukrainischen in die russische Sprache wechselt.

Wenn die Russen jetzt schwiegen, drohe ihnen selbst Armut und Unterdrückung. In den vergangenen Tagen sind in Russland Tausende Demonstranten festgenommen worden. Die Moskauer Regierung spricht bei dem Vorgehen in der Ukraine von einer "„Spezialoperation".