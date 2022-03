Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Bericht: Ukraine und Russland entwerfen in Verhandlungen 15-Punkte-Plan

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hat am Mittwoch die Ukraine besucht und dabei auch virtuell mit Präsident Wolodimir Selenski gesprochen. Zuvor war der Chefankläger an der polnisch-ukrainische Grenze erwartet worden. Khan werde in Begleitung von Polens Justizminister Zbigniew Ziobro einen Erstaufnahmepunkt am Grenzort Medyka besuchen, teilte das Justizministerium in Warschau mit.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat bereits Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine eingeleitet. Das Weltstrafgericht verfolgt individuelle mutmaßliche Verdächtige. Es ist völlig unabhängig von dem ebenfalls in Den Haag ansässigen höchsten UN-Gericht, dem Internationalen Gerichtshof, der am Mittwoch über die Dringlichkeitsklage der Ukraine gegen Russland entscheiden wollte.