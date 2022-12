Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Britischer Geheimdienst: Russische Luftwaffe reduziert Einsätze stark – Scholz: Müssen imperiale Ansprüche Russlands stoppen

„In der Manier einer imperialen Macht unternimmt Russland nun den Versuch, Grenzen gewaltsam zu verschieben und die Welt erneut in Blöcke und Einflusssphären zu spalten“, schrieb Scholz in einem Gastbeitrag für „Foreign Affairs “. Dies dürfe die Welt nicht zulassen. „Wir müssen Russlands revanchistischem Imperialismus Einhalt gebieten. Deutschland kommt jetzt die wesentliche Aufgabe zu, als einer der Hauptgaranten für die Sicherheit in Europa Verantwortung zu übernehmen“, fügte Scholz hinzu.Deshalb müssten die Bundeswehr modernisiert, die europäische Rüstungsindustrie gestärkt, die militärische Präsenz an der Nato-Ostflanke erhöht und die ukrainischen Armee ausgebildet und ausgerüstet werden. Scholz verwies in seinem Beitrag auf die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Deutschland bilde zudem 5000 ukrainische Soldaten aus – was ein Drittel der EU-Ausbildungsmission ausmache.Angesichts der Debatte, ob man nach dem Krieg in der Ukraine zu einer Vorkriegsfriedensordnung in Europa zurückkehren könne, betonte Scholz:Mit Bezug auf ukrainische Städte wie Mariupol, Irpin, Cherson, Isjum, in denen Kriegsverbrechen begangen wurden, erklärte er: „Diese Orte werden die Welt auf ewig an Russlands Verbrechen erinnern – und die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“ Scholz machte ein „revisionistisches Russland“ auch dafür verantwortlich, dass das Minsker Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland nach 2014 nicht erfolgreich war.