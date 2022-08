Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Britischer Lagebericht: Russland bildet neuen Großverband – G7 fordern Inspektion von AKW Saporischschja

Unter Verweis auf Daten aus der Pisa-Studie sieht das Ifo-Institut für Kinder aus der Ukraine gute Chancen im deutschen Schulsystem.

Eine Auswertung der Pisa-Studie, der internationalen Schulleistungsstudie der OECD, aus dem Jahr 2018 zeige, dass 18 Prozent der Schulkinder in der Ukraine hohe Kompetenzen im Lesen haben.

In Deutschland sind es zwar 33 Prozent, doch in Rumänien und Bulgarien schneiden die Schülerinnen und Schüler mit zehn beziehungsweise elf Prozent deutlich schwächer ab. Ein geringes Leseniveau haben den Angaben zufolge in der Ukraine ein Viertel, in Deutschland ein Fünftel der Kinder. In Rumänien hingegen seien es 41 Prozent, in Bulgarien mit 47 Prozent gar knapp die Hälfte aller Kinder. „In den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften treten ähnliche Unterschiede auf“, hieß es in der Mitteilung.