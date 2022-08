Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Britischer Lagebericht: Russland bildet neuen Großverband – Kreml: Haben deutschen Gepard-Panzer zerstört

Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat während eines Besuchs in Lettland weitere Manöver in Kooperation mit den baltischen Staaten angekündigt. Auch das militärische Ausbildungsprogramm im Baltikum solle verstärkt werden, sagte Austin am Mittwoch in Riga. Bei Bedarf könnten die USA zusätzliche Truppen stationieren, um die Region vor einer möglichen Bedrohung durch Russland zu schützen.



In einer Pressekonferenz mit seinem lettischen Kollegen Artis Pabriks sagte Austin, die Pläne für das Baltikum sähen in erster Linie vor, auf Truppen der US-Brigaden in Rumänien und anderen Teilen Europas zurückzugreifen. Es könnten aber auch Soldaten aus den Vereinigten Staaten eingeflogen werden. Pabriks erklärte, die Verbesserung der militärischen Ausbildung habe für ihn Priorität und er setze dafür auf US-Hilfe. Aber auch finanzielle Unterstützung sei notwendig, um die Luft- und Küstenverteidigung zu verstärken.