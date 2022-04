Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Bundeskanzler Scholz: Deutsche Rüstungsindustrie soll Ukraine beliefern

In Litauen ist die Verwendung des Z-Symbols in der Öffentlichkeit künftig verboten. Der Buchstabe wird von Befürwortern des russischen Angriffskriegs in der Ukraine genutzt und steht für „za pobedu“ („Für den Sieg“). Das Gleiche gilt für das „V“, das für „sila v pravde“ („Die Kraft liegt in der Wahrheit“) steht.



Auch verboten ist in dem baltischen EU- und Nato-Landes nun das Tragen des in Russland als Nationalsymbol beliebten Georgsbandes. Das orange-schwarze Band ist für viele Russen eines der wichtigsten Symbole des Triumphs über Hitler-Deutschland. Im Kriegsgebiet der Ostukraine trugen viele Separatisten das Georgsband auch als Zeichen ihrer Verbundenheit mit Russland.