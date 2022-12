Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Bundeswehr inspiziert Stellungen für Flugabwehrsystem Patriot in Polen

Die US-Regierung hat Russland vorgeworfen, seine militärische Unterstützung für den Iran deutlich zu verstärken. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, verwies am Freitag auf Erkenntnisse des US-Geheimdienstes und sagte, Russland biete dem Iran ein noch nie dagewesenes Maß an militärischer und technischer Unterstützung. Die Beziehung zwischen den beiden Ländern verwandele sich mit in eine vollwertige Verteidigungspartnerschaft.



Russland und der Iran zögen in Erwägung, für den Ukrainekrieg eine Drohnen-Fertigungsanlage in Russland aufzubauen, sagte Kirby. Gleichzeitig bilde Russland iranische Piloten auf dem Kampfflugzeug Sukhoi Su-35 aus, das der Iran noch in diesem Jahr erhalten könnte. „Diese Kampfflugzeuge werden die iranische Luftwaffe im Vergleich zu ihren regionalen Nachbarn erheblich stärken“, erklärte der Sprecher. Die Anschuldigungen sind Teil der Bemühungen der USA, Russland weltweit zu isolieren. In diesem Fall zielen sie auf die arabischen Staaten ab, die regionale Machtbestrebungen des Irans einhegen wollen und den russischen Einmarsch in die Ukraine nicht verurteilt haben.



Kirby erklärte, die Waffenlieferungen verstießen gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Die USA wollten alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um diese Aktivitäten aufzudecken und zu unterbinden. Die Vereinigten Staaten haben den Iran wiederholt beschuldigt, Russland bei seinem Krieg in der Ukraine zu unterstützen. So habe Teheran im Sommer Hunderte Kriegsdrohnen an das russische Militär geliefert.