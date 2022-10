Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Deutsche Wirtschaft plant für Wiederaufbau in der Ukraine – Grüne: „Deutschland ist längst Ziel hybrider Kriegsführung“

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sieht die Truppen seines Landes trotz der massiven russischen Raketenangriffe weiter auf dem Vormarsch in den von Moskau besetzten Gebieten. Die ukrainischen Streitkräfte kämen jeden Tag an der Front voran, die Schläge gegen die Infrastruktur von russischer Seite könnten sie nicht aufhalten, sagte Selenski in seiner am Samstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. „Die Ukrainer sind vereint und wissen genau, dass Russland keine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen.“



Selenski hatte bereits zuvor am Samstag die Vielzahl an russischen Raketenangriffen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine kritisiert. Kein Schlag der „russischen Terroristen“ könne das Land stoppen. „Die russischen Propagandisten lügen, wenn sie sagen, dass dieser Terror gegen unsere Infrastruktur und Menschen die aktiven Handlungen unseres Militärs irgendwie bremsen könnte.“ Selenski kündigte an, dass Abstimmung mit den USA an Sanktionen gegen Propagandisten des Kreml gearbeitet werde.