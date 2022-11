Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Deutschland bietet Polen Hilfe bei Luftraumüberwachung an – Ukraine: Stromversorgung weitgehend wieder hergestellt

Das russische Außenministerium hat die am Montag verabschiedete UN-Resolution über Reparationszahlungen an die Ukraine als russophob kritisiert. „Ungeachtet ihres offen antirussischen Charakters ist die beschlossene Resolution aus Sicht des internationalen Rechts nichtig, da die UN-Vollversammlung weder die Vollmachten und schon gar nicht die Kompetenzen hat, um derartige Fragen zu entscheiden“, sagte die Außenamtssprecherin Maria Sacharowa der offiziellen Homepage des Ministeriums zufolge am Mittwoch.