Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern – EU berät über Öl-Embargo gegen Russland

Für mehrere belagerte Städte in der Ukraine sind nach Angaben der Regierung für diesen Montag acht Fluchtkorridore für Zivilisten vereinbart worden.

Die Korridore werden für Busse zur Evakuierung und zur Lieferung von Hilfsgütern genutzt, wie Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Montag sagte. Aus der Umgebung der belagerten Hafenstadt Mariupol sollen Menschen in die südostukrainische Großstadt Saporischschja gebracht werden. Das eingekesselte Mariupol selbst sei aber nicht unter den Fluchtkorridoren, sagt die Vize-Ministerpräsidentin. Die Bemühungen, Hilfsgüter für die Menschen in die belagerte Stadt zu bringen, scheiterten weiterhin, sagt sie.

Aus den umkämpften Orten nördlich und östlich der Hauptstadt Kiew ist eine Evakuierung näher an die Hauptstadt geplant. Der Plan sieht zudem eine Evakuierung aus dem Großraum Sjewjerodonezk und Lyssytschansk im Luhansker Gebiet in die Stadt Bachmut in der benachbarten Region Donezk vor. Wereschtschuk kündigte an, am Abend über die Umsetzung zu informieren.