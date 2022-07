Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen DIW: Bürger müssen mit dreimal höheren Heizkosten bei Gas rechnen – Moskau: Sechs ukrainische Munitionsdepots zerstört

Polen kauft in einem Großauftrag Hunderte Kampfflugzeuge, Panzer und Artilleriegeschütze in Südkorea. Die Verträge des in Teilen bereits angekündigten Rüstungsgeschäfts wurden am Mittwoch in Warschau unterzeichnet, wie Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak sagte. Angaben zu den Kosten wurden nicht gemacht, nach Berichten in Südkorea geht es um mehrere Milliarden US-Dollar.



Die ersten 12 von 48 Kampfflugzeugen FA-50 sollen im Jahr 2023 in Polen eintreffen und ältere Maschinen sowjetischer Bauart ersetzen. Von den Kampfpanzern K2 werde Polen zunächst 180 Stück bekommen, die ersten bereits dieses Jahr, sagte Blaszczak der Agentur PAP zufolge. Außerdem soll die polnische Armee beginnend in diesem Jahr 48 Panzerhaubitzen K9 bekommen als Ersatz für die Geschütze, die an die Ukraine weitergegeben worden sind.