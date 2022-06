Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Entwurf: EU erwägt weitere Sanktionen – Russland kündigt baldige Reaktion auf Litauens Transitverbot an

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die „beispiellos harten“ EU-Sanktionen gegen Russland verteidigt. „Ja, diese Sanktionen schmerzen auch uns selbst, schmerzen unsere Unternehmen“, sagte Scholz am Dienstag auf dem Tag der deutschen Industrie in Berlin in Anspielung etwa auf die hohen Energiepreise. Aber die Sanktionen seien wichtig. „Freiheit hat ihren Preis. Demokratie, Solidarität mit Freunden und Partnern hat ihren Preis. Und diesen Preis sind wir bereit zu zahlen“, betonte der Kanzler. Er dankte, dass die Wirtschaft diesen Kurs von Anfang an mitgetragen habe. Anders als 2014 nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim hatte es nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland am 24. Februar keine massive Kritik deutscher Industrie-Vertreter an den Sanktionen gegeben.



Seit seiner Ukraine-Reise seien für ihn zwei Dinge klarer denn je, betonte Scholz. „Die Ukraine gehört zu uns, sie gehört zur europäischen Familie.“ Deshalb werde er sich auf dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel dafür einsetzen, dass die Ukraine einen EU-Kandidatenstatus bekomme. Außerdem werde Deutschland die Ukraine weiterhin auch mit Waffen unterstützen, „und zwar so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung benötigt“. Das Land müsse sich gegen den russischen Angriff verteidigen können, sagte der Kanzler.