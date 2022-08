Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Erhebliche Aktivitäten der russischen Armee im Osten, Süden und Nordosten der Ukraine – USA unterstützen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will unter Umgehung eines russischen Vetos in der Ukraine aktiv bleiben. Das sagte der amtierende OSZE-Vorsitzende, Polens Außenminister Zbigniew Rau, am Mittwoch in der Stadt Rzeszow nach seiner Rückkehr aus Kiew.

In der ukrainischen Hauptstadt hatten Rau und OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid am Vortag Gespräche geführt. Mit der ukrainischen Seite sei beschlossen worden, „die OSZE-Präsenz in Kiew fortzusetzen“, sagte Rau der Nachrichtenagentur PAP zufolge. „Die OSZE-Flagge wird über Kiew wehen.“