Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Erstmals seit Kriegsausbruch Zahlungsausfall bei russischem Unternehmen – Habeck und Baerbock für weitere Waffen an Ukraine

Der Ausschluss von russischem Palladium vom Handel in London treibt den Preis des Edelmetalls weiter an. Das zur Herstellung von Autokatalysatoren benötigte Edelmetall verteuert sich in der Spitze um bis zu 5,1 Prozent auf 2551 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). „Die Aussetzung der russischen Raffinerien verstärkt sicherlich die Bedenken der Marktteilnehmer, dass der Palladiummarkt in Zukunft stark unterversorgt sein wird“, sagte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann. Wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine waren russische Raffinerien vom Handel in London, dem größten Umschlagplatz für Metalle, am Freitag ausgesetzt worden.

Bild: Reuters