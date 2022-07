Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Estland: keine Visa und Aufenthaltsgenehmigungen für russische Studenten – Verletzte bei Raketenangriff auf Kiew

Die aktuelle Debatte um eine mögliche Verlängerung der Laufzeit für die drei verbliebenen Atomkraftwerke dient nach Ansicht von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt vor allem dazu, den Grünen zu schaden. „Wer jetzt über Atomkraft diskutieren will, ist nicht an der Frage interessiert, wie wir unabhängig bei der Energie werden. Sondern nur daran, den Grünen eins reinzuwürgen“, sagte Göring-Eckardt dem Nachrichtenportal t-online (Freitag).



Die Grünen-Politikerin erteilte Rufen nach einem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke eine klare Absage:

Es bleibt beim Atomausstieg. Es werden keine neuen AKWs in Betrieb benommen, und es werden mit Sicherheit nicht alle drei bisherigen länger laufen. Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin