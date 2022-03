Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen EU-Gipfel beschließt Solidaritätsfonds für die Ukraine – und wirft Russland Kriegsverbrechen vor

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag eine Warnung an französische Unternehmen gerichtet, die noch immer in Russland aktiv sind. Die Unternehmen seien in ihren Entscheidungen frei, allerdings müssten sie sich des Risikos für ihre Reputation bewusst sein, sagte Macron bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Kurz zuvor hatte der französische Autobauer Renault angekündigt, die Produktion in seinem Werk in Moskau auszusetzen, und damit auf wachsende Kritik reagiert.



Macron sagte, er habe alle französischen Unternehmen, die in Russland tätig seien, aufgefordert, die EU-Sanktionen zu achten. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte die französischen Großunternehmen in einer Rede an das Parlament in Paris am Mittwoch gebeten, den Krieg gegen die Ukraine nicht länger indirekt zu unterstützen und Russland zu verlassen. Selenski nannte Renault, die Supermarktkette Auchan und die Baumarktkette Leroy Merlin als Beispiele und sagte, sie dürften nicht länger Sponsoren der russischen Kriegsmaschinerie sein.