Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen EU-Kommission empfiehlt Beitrittskandidatenstatus für Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nimmt virtuell am G7-Gipfel Ende Juni in Schloss Elmau in Bayern teil. Das sagte eine Sprecherin der Bundesregierung am Freitag in Berlin. Der G7-Gipfel der führenden westlichen Industriestaaten findet vom 26. bis 28. Juni statt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe Selenski eingeladen, am 27. Juni virtuell am Gipfel teilzunehmen, so die Sprecherin. Selenski hatte am Mittwoch die Einladungen zu den Gipfeln von G7 und Nato Ende Juni angenommen.