Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen EU-Parlament will wegen Ukraine-Krieg mehr Geld für Haushalt – Ukraine kündigt eingeschränkte Stromversorgung an

Im Zuge einer von den russischen Besatzern inszenierten Evakuierung haben zahlreiche Einwohner hastig die südukrainische Stadt Cherson verlassen. Tausende stünden Schlange, sagte ein Mann, der nur seinen Vornamen Konstantin nennen wollte, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AP. „Es sieht mehr nach Panik aus, als nach organisierter Evakuierung“, sagte er. Die Leute kauften die letzten Lebensmittel und hasteten zum Hafen am Fluss. Die von Russland eingesetzten Behörden nähmen Menschen einfach mit, ohne zu sagen wohin.



Ukrainische Truppen haben in den vergangenen Wochen russische Stellungen westlich des Dnipro eingenommen. Am Dienstag räumte der neue russische Kommandeur der Invasionstruppen, General Sergej Surowikin, ein, die militärische Lage in Cherson sei sehr schwierig. Der russische Statthalter Wladimir Saldo sagte, der Zugang zur Stadt werde für mindestens sieben Tage gesperrt. Der Betreiber einer von Russland eingerichteten Hotline erklärte, der Beschuss der Stadt könne in wenigen Stunden beginnen.



Einwohner Konstantin sagte der AP, bei den Fliehenden in Cherson handle es sich überwiegend um prorussische Beamte, Staatsangestellte, Familien mit Kindern und ältere Menschen. „Die Leute sind verschreckt wegen des Geredes von Explosionen, Raketen und einer möglichen Blockade der Stadt“, sagte er. In der Stadt führen reihenweise Militärfahrzeuge herum. Zivile Lastwagen brächten aus Dokumentenarchive der von Russland installierten Regionalregierung ans östliche Ufer des Dnipro.