Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen EU: Putin spielt sehr gefährliches Nuklear-Spiel – Nachfrage in Russland nach One-Way-Flugtickets steigt rasant

Die Bundesregierung hat ausgeschlossen, das Ergebnis der von Russland angestrebten Scheinreferenden in einigen besetzten ukrainischen Gebieten anzuerkennen. Bei den Scheinreferenden handele es sich um völkerrechtswidrige Akte, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin. Kanzler Olaf Scholz habe auch in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung betont, dass solche Abstimmungen nicht anerkannt würden. Ob ein solcher Schritt weitere EU-Sanktionen nach sich ziehen werde, wollte der Sprecher nicht sagen. Russland plant in den besetzten Regionen in der Ost- und Referenden über einen Anschluss der Gebiete an Russland. Ein erheblicher Teil der ukrainischen Bevölkerung in diesen Gebieten ist angesichts der russischen Besetzung geflohen oder vertrieben worden.