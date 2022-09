Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen EU: Werden illegale Annexion durch Russland niemals anerkennen – Nawalny fordert Ende des Präsidialsystems in Russland

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten anerkannt. Die entsprechenden Dekrete des Kremlchefs wurden in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) in Moskau veröffentlicht.

Die Dekrete gelten gemäß dem international kritisierten Vorgehen Moskaus als Zwischenschritt und Voraussetzung dafür, dass die Regionen an diesem Freitag ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können. In Scheinreferenden hatten die Gebiete zuvor über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen.