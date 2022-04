Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen EU will Kohle-Importe aus Russland verbieten – Von der Leyen und Borrell wollen nach Kiew reisen

Die beiden skandinavischen Länder Schweden und Norwegen wollen angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in Verteidigungsfragen enger zusammenarbeiten. Das sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Dienstag bei einem Besuch ihres norwegischen Kollegen Jonas Gahr Støre in Stockholm. Dazu werde es im Sommer auch ein Treffen mit Støre sowie dem Präsidenten und der Regierungschefin aus Finnland, Sauli Niinistö und Sanna Marin, geben.

Man sei sich im Norden über eine solche Vertiefung der Kooperation einig, sagte Støre. Dies werde unter anderem weitere gemeinsame Militärübungen und einen verstärkten Dialog zwischen den jeweiligen Militärspitzen bedeuten. Auch bei der grünen Umstellung wolle man die Zusammenarbeit stärken.

Das im hohen Norden an Russland grenzende Norwegen ist Nato-Land, dafür kein Mitglied der EU. Schweden wiederum gehört der Europäischen Union an, ist aber kein Mitglied der Nato. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wird in Schweden wie auch im benachbarten Finnland intensiv über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft diskutiert.