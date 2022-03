Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Europäischer Gaspreis steigt massiv auf bis zu 350 Euro an – Selenski fordert Verzicht auf Öl und Gas und Russland

Der Krieg in der Ukraine könnte nach Angaben von Entwicklungsministerin Svenja Schulze katastrophale Folgen für die Lebensmittelversorgung in Afrika haben. Aus der Ukraine und Russland komme sehr viel Weizen, sagte die SPD-Politikerin am Montag am Rande eines EU-Entwicklungsministertreffens im französischen Montpellier. Wenn der Krieg weitergehe und die Weizen-Produktion dadurch in Gefahr sei, könne das bedeuten, „dass acht bis 13 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger getrieben werden“.

Schulze kündigte zudem an, dass von ihrem Ministerium mehr als 38 Millionen Euro als Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollen. „Putin hat unermessliches Leid über die Menschen in der Ukraine gebracht und wir wollen hier unsere Solidarität ausdrücken und alles tun, um der Ukraine auch wirklich zu helfen“, sagte sie. Schulze verwies dabei auch auf die 500 Millionen Euro, die bereits über die EU-Kommission zugesagt wurden und auf 37 Millionen Euro, die das Auswärtige für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellt.