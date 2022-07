Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Gasspeicher-Betreiber halten über 90 Prozent Füllstand für möglich – Großbritannien: Russische Söldner wohl im Donbass vorgerückt

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat vom Westen erneut gefordert, auf die bevorstehende Drosselung der russischen Gaslieferungen mit Sanktionen gegen Moskau zu reagieren. „Denn allen ist klar, dass dies ein bewusster Preisterror Russlands gegen Europa ist“, sagte Selenski am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache.



Mit Hilfe von Gazprom tue Moskau alles, um diesen Winter für die europäischen Länder zum härtesten in der Geschichte zu machen, meinte Selenski. So habe Moskau mit seiner Ankündigung, die Lieferungen über Nord Stream 1 weiter zurückzufahren, bewusst den Anstieg der Gaspreise auf umgerechnet gut 2000 Euro für 1000 Kubikmeter an der Börse provoziert. „Es ist notwendig, auf Terror zu reagieren - mit Sanktionen zu reagieren“, sagte Selenski.



Neben den Sanktionen will Selenski Russland auch mit Informationen treffen. Fast 40.000 russische Soldaten seien seit Kriegsbeginn getötet worden, doch die russische Führung veröffentliche keine Zahlen mehr über die eigenen Gefallenen. Daher sei es wichtig, diese Zahlen an die Gesellschaft in Russland weiter zu geben, so Selenski.