Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Gefangenenaustausche: Seit Kriegsbeginn 1331 ukrainische Soldaten befreit – Scholz telefoniert mit Putin

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Rückkehr weiterer Soldaten aus russischer Gefangenschaft gefeiert. „Es war ein besonderer Tag in einer besonderen Woche“, sagte Selenski am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Zugleich kündigte er an, weitere Soldaten aus russischen Gefangenenlagern zurückzuholen. „Wir werden keinen einzigen Ukrainer in russischen Gefängnissen, Lagern und „Isolationen“ (Haftanstalten) zurücklassen. Wir denken an alle.“



Selenski hatte am Nachmittag in Kiew eine Reihe von ehemaligen Kriegsgefangenen getroffen und ihnen Medaillen verliehen. In den vergangenen Tagen hatten Russland und die Ukraine mehrmals Kriegsgefangene ausgetauscht. Nach Selenskis Angaben kamen auf diese Art seit Kriegsbeginn im Februar insgesamt 1331 ukrainische Soldaten aus russischer Gefangenschaft frei.