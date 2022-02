Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Gespräche zwischen Ukraine und Russland in den Morgenstunden – EU will Ukraine Kampfjets zur Verfügung stellen

Der US-Staat New York belegt Russland wegen dessen Invasion in die Ukraine mit eigenen Sanktionen. Gouverneurin Kathy Hochul unterzeichnete am Sonntag eine Verfügung, laut der Geschäfte zwischen New York und Russland verboten seien. Damit würden auch direkte oder indirekte Investitionen des US-Staats gestoppt, um zu verhindern, das ein Land unterstützt werde, das „diese Verletzungen der Menschenrechte und Gräueltaten verübt“, erklärte Hochul auf einer Pressekonferenz in Albany. Details zu den ökonomischen Sanktionen nannte sie nicht, sagte aber, dass New Yorks Wirtschaft stärker als jene Russlands sei.

New York heiße auch ukrainische Geflüchtete willkommen, ergänzte sie - und verwies darauf, dass ihr Staat Heimat der größten ukrainischen Gemeinde in den USA sei. „Wir haben erklärt, dass wir unsere Herzen, unsere Häuser, unsere Ressourcen, für das Volk der Ukraine öffnen werden und sagen: „Wir stehen an eurer Seite“.“ Nach Schätzungen der US-Bundesbehörden leben von mehr als eine Million Menschen mit ukrainischen Wurzeln in Amerika allein rund 140 000 in New York.