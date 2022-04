Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Großbritannien: Kramatorsk wohl Ziel von Großangriff – Hofreiter zur Ukraine-Politik: Das Problem ist im Kanzleramt

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat der US-Regierung für weitere Waffenlieferungen im Wert von 800 Millionen Dollar gedankt. Er habe in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden die neuen Waffen, härtere Sanktionen gegen Russland und die Bestrafung von Kriegsverbrechern besprochen, sagte Selenski in seiner täglichen Videoansprache in der Nacht zum Donnerstag.



Er dankte auch den Präsidenten Polens, Litauens, Lettlands und Estlands für ihren Besuch in Kiew am Mittwoch. Diese Staatschefs hätten die Ukraine vom ersten Tag an unterstützt, nicht mit Waffenlieferungen gezögert und nicht an Sanktionen gezweifelt, sagte Selenski.



Nach Angaben des Präsidenten sind im Norden der Ukraine nach wie vor Zehntausende nicht explodierte Artilleriegeschosse, Landminen und Sprengfallen nicht beseitigt, die von russischen Soldaten zurückgelassen wurden. Er mahnte Bewohner der Region zur Vorsicht, wenn sie zurückkehren.