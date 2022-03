Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Großbritannien: Russischer Konvoi bei Kiew kaum vorangekommen – Drei Fluchtkorridore aus Region Sumy geplant

Mit klarer Mehrheit hat das US-Repräsentantenhaus am Mittwochabend einen Importstopp von russischem Öl beschlossen. Die Abgeordneten verabschiedeten die Vorlage mit 414 zu 17 Stimmen. Der Entwurf ging noch über den Vorschlag von US-Präsident Joe Biden hinaus und regt an, Russlands Status in der Welthandelsorganisation zu prüfen, und signalisiert die Unterstützung der USA für Sanktionen gegen russische Vertreter wegen Menschenrechtsverletzungen. Als nächstes muss der Senat über die Vorlage entscheiden.

Der texanische Abgeordnete Lloyd Doggett, der an der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs mitwirkte, räumte ein, das Importverbot könne sich auf die Preise von Benzin und Diesel in den USA auswirken. „Das ist eine Möglichkeit, unsere Solidarität zu demonstrieren“, sagte Doggett während der Debatte. Noch vor wenigen Tagen zögerte die Regierung von US-Präsident Joe Biden, russische Öleinfuhren zu verbieten, weil sie befürchtete, die weltweite Energieversorgung zu beeinträchtigen und die Benzinpreise in die Höhe zu treiben - zu einer Zeit, in der die US-Haushalte bereits mit einer Rekord-Inflation konfrontiert sind.