Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Großbritannien warnt vor Einsatz von Phosphor-Munition in Mariupol – Bundeswehr will Verletzte ausfliegen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mögliche negative Folgen des Kriegs in der Ukraine auf den Arbeitsmarkt in Deutschland abfedern. „Das, was im Moment absehbar ist, können wir am Arbeitsmarkt mit einem starken Sozialstaat abschirmen“, sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Falls sich die Krise zuspitzen würde, werden wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen.“ In der Debatte um eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland mahnte Heil, auch stets auf den inneren und sozialen Frieden in Deutschland zu achten.



Heil verwies auf die Erfahrungen in der Corona-Pandemie. Kurzarbeit habe als „starke Brücke über ein sehr tiefes wirtschaftliches Tal“ Millionen von Arbeitsplätzen sichern und die Nachfrage stabilisieren können. „Mein Ziel ist, dass wir auch durch diese schwierige Zeit den deutschen Arbeitsmarkt robust und stabil halten“, sagte der SPD-Politiker.



Heil stimmte die Menschen zugleich auf mögliche längere wirtschaftliche Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine für Deutschland ein. „Wir wissen nicht, was dieser Krieg noch an weiteren wirtschaftlichen und sozialen Folgen hat.“ In einem am Wochenende veröffentlichten Interview hatte Heil darauf verwiesen, dass derzeit noch ein Wirtschaftswachstum von 1,4 bis 1,5 Prozent für Deutschland vorhergesagt wird - unter dem Vorbehalt, dass sich der Krieg nicht ausweite und die Energieversorgung stehe.