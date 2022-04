Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Großbritannien wirft Russland Nutzung von Seeminen vor - Deutschland will weiter keine Panzer liefern

Der bekannte litauische Dokumentarfilmer Mantas Kvedaravicius ist in der Ukraine getötet worden. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda erklärte am Sonntag: „Wir haben einen Schöpfer verloren, der in der Ukraine arbeitete und vom Agressor Russland attackiert wurde.“ Berichten zufolge starb der 45-jährige Kvedaravicius in der umkämpften Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer, während er an einer Dokumentation arbeitete. Die Umstände seines Todes konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.



Kvedaravicius war bekannt für seine Dokumentationen über militärische Konflikte in Tschetschenien und der Ukraine. Sein Film „Mariupolis“ hatte im Jahr 2016 bei der Berlinale Premiere gefeiert.