Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Habeck: Bereiten uns auf Ende von Raffinerie-Betriebs durch Rosneft vor – Transnistrien meldet Beschuss aus der Ukraine

Erste US-Diplomaten sind für Tagesreisen in die Ukraine zurückgekehrt. Eine erste Gruppe habe am Dienstagmorgen (Ortszeit) von Polen aus die Grenze überquert und provisorische Büros in Lwiw im Westen der Ukraine aufgesucht, teilte das Außenministerium am Dienstag mit. Noch am selben Tag kehrten die US-Diplomaten dann wieder nach Polen zurück.



Erst zwei Tage zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken bei seinem geheimnisumwitterten Besuch in Kiew die ukrainische Führung darüber informiert, dass Washington seine diplomatischen Einrichtungen in der Ukraine ab dieser Woche allmählich wieder personell besetzen werde.



US-Außenamtssprecher Ned Price kündigte auch an, dass das State Department die Prüfung einer Wiedereröffnung der US-Botschaft in Kiew beschleunigen werde. Diese war kurz nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar geschlossen worden. Abhängig sei der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Botschaftsbetriebs von der Sicherheitslage in der Hauptstadt, ergänzte Price.