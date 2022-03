Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Habeck: Energieabhängigkeit von Russland bereits deutlich verringert – Biden bricht nach Polen auf

Bei seiner zweitägigen Polen-Visite in Warschau wird US-Präsident Joe Biden eine Rede halten. Der Auftritt am Warschauer Königsschloss sei für den späten Samstagnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr geplant, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Warschau der Deutschen Presse-Agentur.



Biden wird am Freitag von Brüssel aus nach Polen reisen, das direkt an die Ukraine grenzt. Der US-Präsident will sich erst in der südostpolnischen Stadt Rzeszow, die etwa 90 Kilometer von der Grenze entfernt liegt, über den humanitären Einsatz zur Versorgung der Flüchtlinge informieren. Außerdem wird er in Polen stationierte US-Soldaten treffen, danach kommt er zu Gesprächen mit der polnischen Führung in die Hauptstadt Warschau.