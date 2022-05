Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Im Schlafwagen angereist: Merz in Kiew eingetroffen – Putin unterzeichnet Dekret für Sanktionen gegen den Westen

Russland legt im Streit mit Israel über Hitler-Äußerungen von Außenminister Sergej Lawrow nach. Das Außenministerium in Moskau warf Israel am Dienstag vor, Neonazis in der Ukraine zu unterstützen. Erst am Sonntag hatte der russische Außenminister Lawrow mit einem Nazi-Vergleich in Bezug auf den Ukraine-Krieg in Israel und zahlreichen westlichen Staaten für Empörung gesorgt und scharfe Kritik ausgelöst.

Das russische Ministerium erklärte nun am Dienstag, die jüngsten Äußerungen von Lapid seien „antihistorisch" und würden weitgehend erklären, warum die derzeitige israelische Regierung das neonazistische Regime in Kiew unterstütze. Antisemitismus werde in der Ukraine gefördert. Zudem wurden in der Erklärung Aussagen Lawrows bekräftigt, wonach die jüdische Herkunft des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski nicht ausschließe, dass die Ukraine von Neonazis regiert werde.