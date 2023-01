Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen In Dnipro schwinden Hoffnungen der Retter – Russland und Belarus beginnen gemeinsame „defensive" Luftwaffenübungen

Nach einem russischen Raketenangriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro ist die Zahl der Toten nach Angaben der Rettungsdienste auf 30 gestiegen. Rettungskräfte bemühten sich am Sonntag weiterhin um die Rettung von Überlebenden. Auch ein Kran wurde eingesetzt, um in oberen Stockwerken festsitzende Menschen zu bergen. Insgesamt wohnten in dem Wohnturm etwa 1700 Menschen.



Mindestens 73 Menschen seien zudem bei dem Angriff verletzt worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. 39 Menschen seien bis Sonntagnachmittag gerettet worden. „Die Such- und Rettungsmaßnahmen und die Demontage gefährlicher Bauelemente gehen weiter. Rund um die Uhr. Wir kämpfen weiter um jedes Leben“, sagte der Präsident. Die Stadtverwaltung meldete noch 43 Vermisste. Der Angriff war der folgenschwerste an einem Ort in der Ukraine seit einem Einschlag in der Region Saporischschja am 30. September.