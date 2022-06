Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Insider: G7 und Nato-Bündnis werden bei Gipfeltreffen Druck auf Russland erhöhen – Russische Hacker attackieren in großem Stil westliche Verbündete

Die G7-Staaten und das Nato-Bündnis werden US-Insidern zufolge bei den Gipfeltreffen kommende Woche den Druck auf Russland wegen des Krieges in der Ukraine erhöhen und ihre anhaltende Besorgnis über China untermauern. „Auf dem Gipfel werden wir eine Reihe konkreter Vorschläge unterbreiten, um den Druck auf Russland zu erhöhen und unsere gemeinsame Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren“, sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter US-Regierungsbeamter am Mittwoch, ohne Einzelheiten zu nennen. Die Auswirkungen des Krieges auf die Energie- und Lebensmittelpreise werden ein weiterer Schwerpunkt sein.



Auf dem zweitägigen Gipfeltreffen in Elmau werde es zudem darum gehen, Chinas „wirtschaftliche Zwangspraktiken" ansprechen, die in den letzten Jahren zugenommen haben. „Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat unsere Partnerschaften in der ganzen Welt gestärkt“, sagte ein zweiter US-Vertreter. „Das zeigt auch, dass die Ukraine uns nicht dazu veranlasst, China aus den Augen zu verlieren. Ganz im Gegenteil.“ Auch die Nato werde sich bei ihrem Treffen in Madrid Ende Juni mit den Bedrohungen durch Russland und zum ersten Mal auch durch China befassen, so der Beamte. Die erstmalige Teilnahme von Staats- und Regierungschefs aus Australien, Japan, Südkorea und Neuseeland am Nato-Gipfel unterstreiche dies, erklären die Beamten.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski werde an beiden Treffen virtuell teilnehmen und seinen Plan für den Kampf gegen Russland und die dafür benötigte militärische Hilfe darlegen, so die US-Beamten.