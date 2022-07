Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Kiew geht auf Distanz zu Äußerungen von Botschafter Melnyk – Selenski: Strom aus Ukraine kann russisches Erdgas ersetzen

Kanada wird die Zahl seiner Truppen in Lettland erhöhten. Premierminister Justin Trudeau sagte am Donnerstag zum Ende des Nato-Gipfeltreffens in Madrid, dieser Schritt sei Teil der Nato-Bemühungen zu stärkeren Abschreckungsmaßnahmen an der Grenze zu Russland. Man werde außerdem mit den Verbündeten zusammenarbeiten, um bei Bedarf die derzeitige Stärke schnell auf eine kampffähige Brigade zu erhöhen. Konkrete Zahlen nannte der Regierungschef nicht.



Kanada führt die Nato-Battlegroup in Lettland mit insgesamt rund 2000 Soldaten an. Albanien, Tschechien, Italien, Montenegro, Polen, die Slowakei, Slowenien und Spanien stellen ebenfalls Soldaten für die Gruppe. Trudeau sagte, seine Regierung werde außerdem bis zu 39 gepanzerte Fahrzeuge sowie sechs zusätzliche Drohnenkameras in die Ukraine schicken, um den Kampf gegen die russische Invasion zu unterstützen.