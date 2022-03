Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Kreml: Gas muss nicht sofort in Rubel bezahlt werden

China verurteilt nach Angaben der Regierung in Moskau die westlichen Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister Russlands und Chinas bezeichneten die Strafmaßnahmen am Mittwoch als illegal und kontraproduktiv, erklärte das russische Außenministerium. Die Ressortchefs beider Länder, Wang Yi und Sergej Lawrow, berieten dazu in der ostchinesischen Provinz Anhui, wo zweitägige Gespräche eigentlich zur Zukunft Afghanistans geplant sind. Angesichts der vom Westen wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen sucht Russland zunehmend engere Kontakte zu China.



„Die Minister hatten einen ausführlichen Meinungsaustausch über die Situation um die Ukraine“, erklärte das russische Außenministerium. Lawrow habe Wang dabei auch über „den Fortschritt der militärischen Sonder-Operation“ – so bezeichnet Russland offizielle den Ukraine-Krieg – sowie die „Dynamik im Verhandlungsprozess mit dem Regime in Kiew“ informiert. „Beide Seiten nahmen die kontraproduktive Natur der illegalen einseitigen Sanktionen zur Kenntnis, die von den USA und deren Satelliten Russland auferlegt wurden.“ Beide Länder wollten ihre strategische Partnerschaft stärken und in globalen Fragen „mit einer vereinten Stimme“ sprechen. Eine engere Zusammenarbeit solle auch in multilateralen Formaten erfolgen.



Wang erklärte laut chinesischem Phoenix TV, die bilateralen Beziehungen „widerstehen dem Test internationaler Turbulenzen“. Es gebe den wachsenden Willen zur Entwicklung der Beziehungen beider Seiten. „Es gibt keine Grenze für die chinesisch-russische Zusammenarbeit, keine Grenze in unseren Bemühungen für den Frieden, den Erhalt der Sicherheit und gegen die Hegemonie“, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking. Die bilateralen Beziehungen seien nicht konfrontativ gegen Dritte gerichtet, betonte er zugleich.