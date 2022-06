Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Kuleba: Russland hat extreme Artillerie-Übermacht – Selenski: Werden Süden der Ukraine zurückerobern

Nach vier Monaten Krieg in der Ukraine leidet nach Einschätzung von Geheimdienstexperten die Moral der Soldaten auf beiden Seiten. Im Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums hieß es am Sonntag, russische und ukrainische Einheiten seien im Donbass in heftige Gefechte verwickelt, was wahrscheinlich den Kampfgeist schwanken lasse.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten in den letzten Wochen wahrscheinlich Desertionen hinnehmen müssen, heißt es in dem Update. Auf russischer Seite sei die Fahnenflucht aber wahrscheinlich ein größeres Problem. So komme es immer wieder vor, dass ganze russische Einheiten Befehle verweigerten. Manchmal führe das zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Offizieren und ihren Soldaten. Vielen russischen Soldaten seien die Ziele des Krieges wohl nicht klar.