Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Lawrow: Donbass hat „bedingungslose Priorität“ für Russland – EU setzt Verhandlungen über Öl-Embargo am Montag fort

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat kurz vor dem EU-Sondergipfel einen langsamen Verlust der europäischen Einigkeit aus. Man habe nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine gesehen, wozu Europa bei starkem Zusammenhalt in der Lage sei, sagte er am Sonntag bei einer Diskussionsveranstaltung zur Hannover Messe. Mit Blick auf das EU-Treffen am Montag mache er sich aber Sorgen.

Es fängt schon wieder an zu bröseln und zu bröckeln Robert Habeck