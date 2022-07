Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Lawrow: Werden weitere Gebiete besetzen – USA liefern weitere Raketenwerfer an die Ukraine

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Landsleute auf einen entbehrungsreichen Winter eingeschworen. Es zeichne sich aufgrund des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen ein massives Energieproblem ab, sagte das Staatsoberhaupt am Mittwoch bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele am Bodensee. „Hunderttausende von Menschen in unserem Land haben Angst und sind am Rande der Verzweiflung“, sagte Van der Bellen mit Blick auf die Teuerungswelle. Die bisherige Energie-Abhängigkeit von Russland sei unerträglich. „Aber es ist auch unerträglich, auch nur mit dem Gedanken zu spielen, sich zum unterwürfigen Verbündeten eines Diktators zu machen“, so Van der Bellen. „Nichts mehr wird so sein wie früher.“

In dieser Situation sei Solidarität gefordert, gerade von denen, denen es vergleichsweise noch besser gehe, forderte das Staatsoberhaupt. Zugleich wandte sich Van der Bellen gegen Spekulationen einer Neuwahl des Parlaments. Er wolle „größtmögliche Stabilität“ garantieren und dafür sorgen, „dass wir Wochen und Monate völliger Unmanövrierbarkeit vermeiden.“ Van der Bellen selbst stellt sich am 9. Oktober zur Wiederwahl. Sein potenziell schärfster Herausforderer von der rechten FPÖ, Walter Rosenkranz, hat bereits klar gemacht, dass er den EU-treuen Kurs der Regierung in der Ukraine-Frage nicht dulden wolle.