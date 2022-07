Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Litauen weitet Handels-Beschränkungen mit Kaliningrad aus – Netzagentur: Weiterbetrieb von Nord Stream 1 nach Wartung offen

Eine erste Kohorte ukrainischer Soldaten ist zu einer Gefechtsausbildung in Großbritannien eingetroffen. Viele von ihnen haben bislang keinerlei militärische Erfahrung. In einem ersten Schritt erhalten mehrere Hundert ukrainische Soldaten an verschiedenen Orten in Großbritannien ein Militärtraining. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sollen im Rahmen des Programms bis zu 10 000 ukrainische Soldaten im Umgang mit Waffen, Erster Hilfe auf dem Schlachtfeld und Patrouillentaktik ausgebildet werden.

Das Programm ist Teil eines umfangreicheren Hilfspakets für die von Russland angegriffene Ukraine, das auch die Lieferung von Panzerabwehrwaffen, Raketensystemen und anderem Gerät im Volumen von 2,3 Milliarden Pfund (2,7 Milliarden Euro) vorsieht. Mithilfe der „Weltklasse-Expertise“ der britischen Armee werde London der Ukraine helfen, ihren Widerstand zur Verteidigung ihrer Souveränität zu stärken, sagte Verteidigungsminister Ben Wallace.

Großbritannien stellt auch persönliche Schutzausrüstung für die Soldaten bereit, darunter Helme, Schutzwesten, Erste-Hilfe-Kästen, Felduniformen und Stiefel. Ziel sei, Zivilisten rasch in effektive Soldaten zu verwandeln, sagte Feldwebel Dan Hayes der „Times of London“. Die Menschen hätten als Lastwagenfahrer oder Ladenbesitzer oder in Steinbrüchen gearbeitet. Alle seien Zivilisten, „und wir investieren alles, was wir können, weil wir wissen, dass sie das brauchen werden“.