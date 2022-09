Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen London: Putin könnte Freitag Aufnahme von besetzten Gebieten verkünden – Selenski: Militärische Lage in Region Donezk „besonders ernst"

Die Nord-Stream-Pipelines sind einem Bericht des „Tagesspiegels“ zufolge möglicherweise durch gezielte Anschläge beschädigt worden und deshalb leckgeschlagen.

Demnach sei in drei der vier Leitungsstränge der beiden Nord-Stream-Pipelines ein starker Druckabfall verzeichnet worden. Ein Leck sei lokalisiert. Der Bericht beruft sich auf Informationen aus Sicherheitskreisen, nach denen sehr viel darauf hindeute, dass die Leitungen durch Sabotage gezielt beschädigt worden seien. „Unsere Fantasie gibt kein Szenario mehr her, das kein gezielter Anschlag ist“, zitiert der Bericht eine in die Bewertung durch die Bundesregierung eingeweihte Person: „Alles spricht gegen einen Zufall.“

Bereits in der Nacht auf Montag ist in einem der beiden Stränge von Nord Stream 2 ein Druckverlust und in dänischen Hoheitsgewässern ein Leck festgestellt worden. Der „Tagesspiegel“ zitiert einen Sprecher der Doppel-Pipeline Nord Stream 1, nach dem am Montagabend ebenfalls ein „starker Druckabfall“ in beiden Leitungen verzeichnet worden sei. Die Lage werde nun untersucht. Mit „forensischen Ergebnissen“ sei nicht innerhalb kurzer Zeit zu rechnen, da der Meeresboden erreicht werden müsse.