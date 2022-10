Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen London: Russland verbraucht mehr Munition als es produziert – Tote bei Anschlag auf russischen Übungsplatz

Nach massiven russischen Angriffen auf Anlagen der Energieversorgung in der Ukraine meldet Präsident Wolodimir Selenski weitere Fortschritte bei den Reparaturarbeiten. In der östlichen Stadt Isjum im Gebiet Charkiw sei damit begonnen worden, die Gasversorgung wiederherzustellen, sagte er am Samstagabend in einer Videobotschaft. „Die ersten 500 Familien der Stadt haben bereits wieder Gas in ihren Häusern.“ In anderen Regionen seien erst am Freitag mehr als 3000 Häuser wieder an die Gasversorgung angeschlossen worden. „Ich bin allen dankbar, die den Ukrainern ein normales Leben zurückgeben“, sagte das Staatsoberhaupt.



Die russische Armee hatte am vergangenen Montag Dutzende Raketen auf Anlagen der ukrainischen Energie- und Wasserversorgung abgefeuert und auch in das Zentrum von Großstädten geschossen. Vor allem mit Blick auf Herbst und Winter ist die Sorge groß, dass Menschen in dem von Russland angegriffenen Land in Wohnungen im Kalten sitzen müssen.