Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen London: Russland verlegt Luftlandetruppen in Donbass – Von der Leyen: Bereiten neuntes Sanktionspaket vor

Die seit Wochen andauernden russischen Angriffe auf das ukrainische Energieversorgungsnetz haben am Mittwoch Millionen Menschen im gesamten Land von der Stromversorgung abgeschnitten. Das Energieministerium in Kiew teilit mit, die „überwältigende Mehrheit der Stromverbraucher“ sei betroffen – in der Hauptstadt und dem Großraum Kiew, in Charkiw im Osten und Lwiw im Westen, in den Regionen Tschernihiw, Kirowohrad, Odessa und Chmelnyzkyj ganz oder teilweise.



Auch das Nachbarland Moldau, seit sowjetischen Zeiten mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden, meldete großflächige Ausfälle. Staatspräsidentin Maia Sandu sagte: „Russland hat Moldau in der Dunkelheit gelassen.“ Die Zukunft ihres Landes mit 2,6 Millionen Menschen müsse in der freien Welt liegen. Der russische Botschafter wurde ins Außenministerium bestellt, teilte die Regierung mit.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte schon vor der jüngsten Angriffswelle gesagt, bereits gut die Hälfte des ukrainischen Stromversorgungssystems sei beschädigt. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, eine der Infrastruktureinrichtungen der Hauptstadt sei getroffen worden und es habe mehrere Explosionen in anderen Bezirken gegeben. In ganz Kiew sei die Wasserversorgung ausgefallen. Behördensprecher teilten mit, drei Menschen seien bei einem Einschlag in ein Gebäude getötet und neun verwundet worden.



Der staatliche ukrainische Betreiber von Atomkraftwerken, Enerhoatom, teilte mit, die letzten drei voll funktionsfähigen Atomkraftwerke seien als Schutzmaßnahme vom Netz genommen worden. Sie würden wieder Strom liefern, wenn sich das Stromnetz normalisiert habe. Die Strahlungswerte seien unverändert, „alle Indikatoren sind normal“, teilte Enerhoatom auf Telegram mit.



Nach Angaben des Energieministeriums fielen die meisten Heiz- und Wasserkraftwerke am Mittwoch zeitweise aus. Reparaturtrupps seien im Einsatz, „aber angesichts des Ausmaßes des Schadens werden wir Zeit brauchen“.



Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe am Mittwoch 70 Marschflugkörper abgefeuert, von denen 51 abgeschossen worden seien. Auch fünf Drohnen seien abgefangen worden.